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18:00, 17 марта 2024Культура

Церемонию прощания с Ширвиндтом перенесли

Церемонию прощания с Ширвиндтом перенесли

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Церемонию прощания с народным артистом России, театральным режиссером и президентом Московского академического театра сатиры перенесли. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

«Прощание с Александром Ширвиндтом по просьбе семьи переносится на час и пройдет в Театре сатиры 18 марта с 13:00 до 15:00», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об уходе Ширвиндта из жизни. «Необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — заявил российский лидер. Он также подчеркнул, что Ширвиндт был открыт и доброжелателен к коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам.

Об уходе Ширвиндта из жизни стало известно в пятницу вечером, 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Ширвиндту было 89 лет.

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      Олег Давыдов
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