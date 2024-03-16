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13:19, 16 марта 2024Культура

Путин высказался о смерти Ширвиндта

Путин назвал Александра Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Текст его обращения доступен на сайте Кремля.

«Необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — заявил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Ширвиндт был открыт и доброжелателен к коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам. Глава российского государства заявил, что разделяет горе, постигшее семью актера.

О смерти Ширвиндта стало известно в пятницу вечером, 15 марта. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Тот, в свою очередь, узнал о случившемся от сына артиста Михаила. Умершему в больнице Ширвиндту было 89 лет.

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