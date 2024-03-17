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20:02, 17 марта 2024Мир

У избирательного участка на Пхукете образовалась километровая очередь из россиян

У консульства РФ на Пхукете образовалась километровая очередь из россиян

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У избирательного участка, расположенного на территории генерального консульства России на Пхукете, образовалась километровая очередь из россиян. Об этом передает РИА Новости.

По имеющимся данным, очередь на пути к избирательному на самом большом острове Таиланда занимает сотни метров.

Ранее 17 марта сообщалось, что находящиеся за границей россияне стали выстраиваться в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России.

С раннего утра в Армении, Узбекистане и Таджикистане начали появляться очереди из желающих проголосовать на избирательных участках. Более того, в Таджикистане была замечена высокая явка на выборы: к 10:00 по местному времени по двум участкам она составила около двух тысяч человек.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что к 15:45 по московскому времени 17 марта общая явка на выборах российского президента, включая дистанционное электронное голосование, оказалась выше рекордных 70,81 процента.

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      Лина Пивоварова
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