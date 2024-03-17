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14:17, 17 марта 2024Бывший СССР

Умер бывший украинский депутат Москаль

Бывший украинский депутат Геннадий Москаль умер в 73 года

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий сообщил, что бывший украинский депутат Геннадий Москаль умер. Ему было 73 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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«После тяжелой болезни скончался Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнования семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и талантливым человеком», — заявил Княжицкий.

В феврале 2022 года Геннадий Москаль назвал президента Украины Владимира Зеленского «неуравновешенным и капризным человеком», который наделал много глупостей.

Позднее экс-депутат дал еще один комментарий в адрес лидера Украины. Он заявил, что Зеленскому не следовало давать пустые обещания по Донбассу. Москаль подчеркнул, что именно Зеленский несет ответственность за утрату суверенитета и территорий.

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      Виктория Кондратьева
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