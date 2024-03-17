Взорвавший вертолет в Приднестровье дрон прилетел со стороны Одессы

В Тирасполе заявили, что взорвавший вертолет дрон прилетел со стороны Одессы

Неизвестный дрон-камикадзе, который взорвал вертолет в Приднестровье, прилетел со стороны Клеверного моста (направление Одесской области Украины), сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Ранее 17 марта стало известно об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе, после которой произошел взрыв и возник пожар.

По данным местного министерства госбезопасности, жертв в результате происшествия нет. СМИ и Telegram-каналы опубликовали кадры, на которых виден удар по находящемуся на территории военной части вертолету Ми-8, а также его последствия.