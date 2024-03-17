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18:29, 17 марта 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры атаки дрона по воинской части в Приднестровье

Опубликованы кадры с атакованной дроном-камикадзе воинской части в Приднестровье

Опубликованы кадры с атакованной дроном-камикадзе военной части в Приднестровье. Видео момента удара появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах виден удар по находящемуся на территории части вертолету Ми-8. По данным министерства государственной безопасности республики, пострадавших нет.

Ранее беспилотник атаковал воинскую часть в столице республики Тирасполе. Из-за атаки произошел взрыв и возник пожар. По данным журналистов местных СМИ, в результате инцидента, произошедшего в Тирасполе, жертв нет.

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      Семен Александров
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