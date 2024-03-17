В МИД ответили на слова Кишинева о непричастности Киева к атаке в Приднестровье

МИД: слова Кишинева о непричастности Киева к атаке БПЛА в Приднестровье смешны

Утверждения Молдавии о непричастности Украины к атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на воинскую часть в Приднестровье выглядят смешно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном в Telegram.

Дипломат отметила, что Киев находится в отчаянии на фоне неудач украинских войск на поле боя, в результате чего прибегает к «исключительно террористическим методам». Она также выразила признательность россиянам, которые не позволили себя запугать и проголосовали за выбранного кандидата в президенты России.

17 марта стало известно об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе, после которой произошел взрыв и возник пожар. В результате удара был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Уточнялось, что дрон прилетел со стороны Одесской области.