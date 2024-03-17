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19:31, 17 марта 2024Бывший СССР

Воинскую часть в Приднестровье атаковал дрон, он уничтожил вертолет Ми-8МТ. Беспилотник прилетел со стороны Украины

Воинскую часть в Приднестровье атаковал БПЛА со стороны Украины, произошел пожар

Фото: Libkos / AP

Власти Приднестровья сообщили об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на воинскую часть. В результате удара был уничтожен вертолет Ми-8МТ, пострадавших нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уточняется, что дрон прилетел со стороны Одесской области.

Атакованный вертолет находился в нерабочем состоянии

Пресс-служба министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщила, что дрон атаковал воинскую часть в Тирасполе.

«Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста (расположен недалеко от границы ПМР с Украинойприм. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, никто из людей при атаке не пострадал.

Правоохранительные органы сообщили, что прилетевший со стороны Одесской области дрон атаковал старый вертолет, который находился на стоянке в нерабочем состоянии. Также были опубликованы кадры удара, на которых запечатлено сгоревшее воздушное судно.

Приднестровье обвиняло Молдавию в подготовке боевых групп с Украины

В январе в МГБ заявили, что в Молдавии иностранные специалисты готовят боевые группы с Украины, чтобы они совершали в Приднестровье теракты и диверсии на военных объектах.

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

«В настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств РМ [Республики Молдавия] под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов», — говорилось в сообщении.

По данным ведомства, целью терактов является уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, а также захват или уничтожение высших должностных лиц ПМР и руководителей силовых ведомств.

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      Варвара Кошечкина
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