В небе над российским регионом силы ПВО сбили еще один БПЛА

Губернатор Орловской области Клычков: на подлете к Орлу сбит еще один БПЛА

На подлете к Орлу силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegrаm-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой военных», — обратился к жителям глава Орловской области.

До этого силы ПВО сбили БПЛА около восьми утра по московскому времени (совпадает с местным). Известно, что дрон относился к типу самолетных.

Как ранее сообщали в российском Министерстве обороны, в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.