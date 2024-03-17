Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 17 марта 2024Россия

В Перми на избирательном участке произошел взрыв

В Перми на избирательном участке в ДК Солдатова женщина подорвала петарду

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В городе Пермь на избирательном участке в Пермском городском дворце культуры имени Солдатова женщина подорвала петарду в туалете. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

«64-летняя женщина пронесла на участок в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте большую петарду и подорвала ее в туалете», — отмечается в сообщении.

Узнай, на что ты имеешь право!

Предварительно известно, что женщине в результате подрыва петарды оторвало руку. Из здания, где проводилось голосование, были эвакуированы 50 человек.

15 марта в Москве женщина подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино.

Ранее 17 марта сообщалось, что в Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      В Перми на избирательном участке произошел взрыв

      Россиянка описала жилье в Южной Корее фразой «дорого и неуютно»

      В МИД России заявили о вмешательстве США и ФРГ в выборы

      В Брянской области пресекли попытку атаки БПЛА

      Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора

      Бронетанковый завод в Николаеве оказался поражен российским ударом

      Взорвавший вертолет в Приднестровье дрон прилетел со стороны Одессы

      В Госдуме высказались о просьбе пасынка Сырского получить гражданство России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше