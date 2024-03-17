В Перми на избирательном участке произошел взрыв

В Перми на избирательном участке в ДК Солдатова женщина подорвала петарду

В городе Пермь на избирательном участке в Пермском городском дворце культуры имени Солдатова женщина подорвала петарду в туалете. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

«64-летняя женщина пронесла на участок в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте большую петарду и подорвала ее в туалете», — отмечается в сообщении.

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Предварительно известно, что женщине в результате подрыва петарды оторвало руку. Из здания, где проводилось голосование, были эвакуированы 50 человек.

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Ранее 17 марта сообщалось, что в Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке.