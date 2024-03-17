Видео 2017 года выдали за оппозиционную акцию в день выборов

Видео 2017 года из Южной Осетии выдали за оппозиционную акцию в день выборов

Видео 2017 года из Южной Осетии выдали за оппозиционную политическую акцию в день выборов президента России.

Оппозиционные ресурсы распространяют ролик, в котором якобы запечатлена политическая акция в Ростове-на-Дону с массовыми очередями.

В действительности распространяемое видео было снято на выборах президента Южной Осетии. В ролике жители региона выстроились в очереди на избирательном участке. Видео было опубликовано 9 апреля 2017 года.

Ранее оппозиционные источники также выдавали подобные фейковые видео за якобы происходящие на политических акциях события. В частности, подобное видео публиковал журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ролик не получил широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей. Видео распространяют оппозиционные ресурсы. В частности, видео опубликовало издание The Insider, однако позже публикация была отредактирована, а ролик удален.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».