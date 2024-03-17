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13:46, 17 марта 2024Интернет и СМИ

Видео 2022 года выдали за задержание в день выборов президента России

Видео 2022 года из Тывы выдали за задержание в день выборов президента России
СюжетПротесты в Москве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Telegram-канале «НЕВЗОРОВ» журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) 17 марта появился пост, где опубликовано видео, которое выдают за задержание человека в день выборов президента России. На самом деле кадры были сняты в 2022 году в Тыве.

«Подписчик прислал из Краснодара. Если видео не фейк, то это первое задержание на сегодня», — сказано в публикации Невзорова.

Кадры из Тывы можно найти на канале WORLDisNEWS на YouTube. Публикация датируется сентябрем 2023 года.

Ранее в канале Невзорова уже появлялись другие старые видео, которые выдавались за акции в день выборов. Так, кадры с якобы акцией на Дальнем Востоке оказались роликом, снятым 12 лет назад в Москве, а протесты в Чите — видео из ЛНР, снятое в 2014 году.

Публикация из канала Невзорова не вызвала интереса у российских СМИ, а также не получила распространения в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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