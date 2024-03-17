Видео с проверяющим кабинки для голосования военным с оружием оказалось фейком

Ролик с проверяющим кабинки для голосования военным оказался постановочным

Сообщения о том, что военные с автоматами заходят в кабинки для голосования на президентских выборах, не подтвердились. Опубликованные в сети видео оказались постановочными.

Соответствующий пост был опубликован Telegram-каналом «Выборы, всем ЦЫК!», позднее его растиражировали прочие каналы. На кадрах видно, как мужчина в военной форме в маске проверяет кабинку для голосования, когда там находится избиратель. «Смотри, что происходит и так весь день», — говорит голос за кадром. При этом где именно снято видео, установить невозможно.

Отмечается, что кадры опубликовала пользовательница «ВКонтакте» под постом «Известий», в котором официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит о попытках Запада сорвать выборы в России. Однако подобной записи под постом в данный момент нет.

В то же время на другом распространившемся в сети видео демонстрируется, как двое мужчин в военной форме задерживают некоего мужчину — его кладут на пол и вяжут ему руки, все это сопровождается громкой бранью. Можно заявить, что видео постановочные, на что указывают несколько особенностей. Так, показаны якобы два разных избирательных участка, но с идентичными интерьерами. Можно заметить один и тот же паркет, одинаковые зеленые папки на столе у избирательной комиссии и степлер на бюллетенях неправильного формата.

Помимо прочего, камеры наблюдения на выборах обычно не пишут звук, однако на представленных видео звук достаточно громкий и качественный. Можно предположить, что на якобы военных надеты микрофоны. Кроме того, вызывает вопросы поведение наблюдателей и их неправдоподобное спокойствие. Особое внимание стоит уделить форме. Во-первых, у мужчин нет кобуры, из-за чего пистолет при мнимом задержании упал на пол. В другом видео у якобы военного есть автомат, который, по всей видимости, игрушечный. Во-вторых, на мужчинах надеты разгрузочные жилеты, но к ним не прицеплены подсумки. Наконец, на форме нет каких-либо знаков отличия.

Ранее также распространялся фейк о том, что жителям новых регионов России приходится голосовать в присутствии силовиков, буквально под дулом автомата. В частности, глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко объяснила, что представители МВД и Росгвардии обеспечивают безопасность членов участковых избирательных комиссий, а также сохранность избирательной документации. Информацию также опровергли в Донецкой народной республике.

Сообщения о том, что военные с автоматами проверяют кабинки для голосования и проводят задержания, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»