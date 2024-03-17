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07:04, 17 марта 2024Мир

В Британии заявили о превращении Макрона «из голубя в ястреба»

Telegraph: Макрон сменил тон по Украине для возвращения престижа Франции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Неожиданные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте России и Украины объясняются его стремлением вернуть стране авторитет и статус доминирующей силы в Евросоюзе. Об этом написала газета из Британии The Telegraph.

Издание заявило о превращении Макрона «из голубя в ястреба» и подчеркнуло, что к этому политика также подтолкнули внутриполитические причины — в частности, конкуренция между Германией и Францией. Источники отмечают, что Берлин нарушил джентльменское соглашение между странами, на которое опиралось франко-немецкое сотрудничество.

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Согласно документу, Германия играет роль экономического лидера в Европе, а Франция — стратегического. «Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — добавил информатор. Поэтому Макрон стремится вернуть Парижу авторитет европейского стратегического лидера по Украине, из-за чего западные страны «находятся в разгаре настоящей франко-германской дуэли».

Ранее Макрон допустил возможность отправки контингента НАТО на Украину. Позже он заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.

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      Марина Совина
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