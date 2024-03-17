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21:01, 17 марта 2024Бывший СССР

Взрыв в Приднестровье объяснили попыткой вызвать страх и панику в регионе

В Молдавии объяснили взрыв вертолета в Тирасполе попыткой вызвать страх и панику

Фото: Serghei Starus / Shutterstock / Fotodom

Инцидент с беспилотником в столице Приднестровья, закончившийся взрывом вертолета, является попыткой вызвать страх и панику в регионе, заявили в молдавском бюро по реинтеграции непризнанной республики.

По итогам контактов с Украиной в Кишиневе объяснили, что «не подтверждают какого-либо нападения», указав, что «военная техника на изображениях находится в нерабочем состоянии уже несколько лет».

Ранее 17 марта сообщалось, что из-за атаки дрона-камикадзе на военную часть в Приднестровье произошел взрыв и возник пожар, в результате которого сгорел находившийся на аэродроме вертолет Ми-8. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что дрон прилетел со стороны Одесской области.

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      Дмитрий Воронин
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