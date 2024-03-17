Живущий в лесу 92-летний отшельник проголосовал на выборах президента

Живущий 50 лет в башкирском лесу отшельник Салимгареев проголосовал на выборах

Живущий 50 лет в башкирском лесу 92-летний отшельник Киньягул Салимгареев проголосовал на выборах президента России, сообщает РИА Новости. Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района отвезли урну для голосования к его дому.

По данным источника, россиянин никогда не пропускает выборы. В избиркоме района отметили, что Салимгареев живет в лесу самостоятельно: рубит дрова, чистит снег — все делает сам.

«Члены избиркома к нему в лес ехали сначала на машинах, потом на снегоходе, дорога заняла около часа. (…) Мы к нему и осенью приезжали в единый день голосования», — отметил представитель участка избирательной комиссии.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак проголосовала дистанционно на выборах президента России и в шутку вспомнила о скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

По состоянию на 12:52 воскресенья, 17 марта, явка избирателей на президентские выборы превысила 65 процентов.