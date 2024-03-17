Собчак проголосовала на выборах и вспомнила о «голой вечеринке»

Журналистка Собчак проголосовала дистанционно на выборах президента России

Журналистка Ксения Собчак проголосовала дистанционно на выборах президента России и в шутку вспомнила о скандальной «голой вечеринке». Ее комментарий приводится в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая», — написала она.

До этого российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России. Звезда поделилась фото с избирательного участка.

15 марта сообщалось, что певец Филипп Киркоров посетил избирательный участок вместе с отцом и попал на видео. 56-летний артист тогда отметил, что ходить на выборы президента России — давняя семейная традиция.

Ранее певица Лолита рассказала, что не прерывала общение с Ивлеевой после «голой вечеринки».