45-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике

Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в синем купальнике на фоне скал

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в купальнике на фоне скал и водоема. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 45-летняя знаменитость предстала в синем раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и трусах с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала подтянутое тело.

Звезда распустила длинные светлые волосы, а в качестве аксессуаров выбрала черную бейсболку с надписью. Свой образ Летучая дополнила многочисленными браслетами на запястьях.

Ранее Летучая показала фигуру в бикини на пляже. Знаменитость снялась на берегу моря во время отдыха на острове Сокотра, Йемен.