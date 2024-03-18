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19:54, 18 марта 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике

Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в синем купальнике на фоне скал

Фото: Telegram-канал Елены Летучей

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в купальнике на фоне скал и водоема. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 45-летняя знаменитость предстала в синем раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и трусах с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала подтянутое тело.

Звезда распустила длинные светлые волосы, а в качестве аксессуаров выбрала черную бейсболку с надписью. Свой образ Летучая дополнила многочисленными браслетами на запястьях.

Ранее Летучая показала фигуру в бикини на пляже. Знаменитость снялась на берегу моря во время отдыха на острове Сокотра, Йемен.

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      Екатерина Ештокина
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