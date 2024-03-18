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14:25, 18 марта 2024Спорт

Американский журналист назвал способ перезапустить карьеру Валиевой

Филипп Херш назвал извинения способом для Камилы Валиевой перезапустить карьеру
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский спортивный журналист Филипп Херш назвал способ для дисквалифицированной за допинг российской фигуристки Камилы Валиевой перезапустить карьеру. Его слова приводит Sports.ru.

По мнению журналиста, спортсменке нужно извиниться. «Ничего другого не остается. Сказать, что не знала, что принимает запрещенный препарат, что в ее действиях не было умысла. И сделать это искренне», — предложил Херш.

Журналист привел в пример США, где, по его словам, всегда готовы дать второй шанс тем, кто о нем просит. «Другое дело, если Камила знает, кто на самом деле дал ей эти таблетки, — тогда ей сейчас непросто», — добавил Херш.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной допинг-пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото.

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      Алексей Гусев
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