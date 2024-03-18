В России завели дело о терроризме на соратника иноагента Пономарева

Член «Съезда народных депутатов» Антонов стал фигурантом дела о терроризме

В России возбуждено первое уголовное дело об участии в террористическом сообществе против члена польской организации «Съезд народных депутатов» (признана нежелательной на территории РФ) Сергея Антонова. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Фигурант также возглавляет нежелательную в России организацию «Комитет 2024» и является соратником бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

28 апреля 2023 года Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны неправительственную организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) из Польши, которая была создана Пономаревым, Геннадием Гудковым (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Марком Фейгиным (признан в РФ иноагентом).