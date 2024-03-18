Четверых москвичей осудили за поджог иномарок в центре столицы

Четверых москвичей оштрафовали на пять миллионов рублей за поджог двух иномарок

Четырех москвичей приговорили к штрафу в пять миллионов рублей за поджог двух иномарок в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Москвичей Юрия Тесленко, Андрея Авдеева, Руслана Карасева и Павла Кравченко суд, в зависимости от роли каждого, признал виновными в подстрекательстве и пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Они получили условные сроки от 2,5 лет до 2 лет 8 месяцев с испытательным сроком в 2 года.

Их также оштрафовали на пять миллионов рублей, а уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство. По версии следствия, организатор решил сжечь автомобиль Volvo своей подруги и обратился к Тесленко, предложив ему найти исполнителя преступления за вознаграждение.

Тот с аналогичной просьбой обратился к Карасеву, предложив ему полмиллиона рублей за поиск исполнителей. Карасев, в свою очередь, адресовал просьбу Авдееву, заплатив за поиск исполнителя 400 тысяч рублей. Наконец, Авдеев нашел исполнителя Кравченко и заплатил ему 300 тысяч рублей.

В результате Кравченко в ночь на 19 апреля 2023 года на Тверской улице в Москве облил бензином автомобиль марки Volvo и поджег. При этом от огня пострадал рядом стоящий автомобиль марки Lexus. Общая сумма причиненного материального ущерба обоим владельцам иномарок составила более 7,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил к условному сроку местного жителя, который хотел поджечь автомобиль соперника, но ошибся и поджег чужую машину.