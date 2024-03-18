У людей каменного века обнаружили опасные инфекции

Scientific Reports: древние инфекции были опасны для людей каменного века

Ученые выяснили, что бактериальные инфекции, которые в настоящее время излечиваются антибиотиками, были очень опасными для людей каменного века. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи описали виды бактерий, которые были распространены среди древних людей. К ним относится Neisseria meningitidis, которая распространяется при тесном контакте между людьми, например, при поцелуях; Yersinia enterocolitica, передающаяся через зараженную пищу и воду; и Salmonella enterica, являющаяся распространенной причиной современных пищевых отравлений.

Были изучены кости 38 человек из числа фермеров, а также охотников-собирателей на предмет микробной ДНК. Образцы относятся к мезолитическим и неолитическим стоянкам от Хуммервиксхольмена на юге Норвегии (возраст 9500 лет) до Бергсгравена в Линчепинге, Швеция (возраст 4500 лет).

Salmonella enterica обнаружили в двух неолитических образцах, относящихся к культуре боевых топоров, и, вероятно, она стала причиной гибели как минимум двух инфицированных людей. Несколько видов бактерий рода Yersinia были выявлены у людей культуры воронковидных кубков (4000-2700 года до нашей эры) в эпоху позднего неолита. Например, распространению Y. enterocolitica, возможно, способствовала более высокая плотность населения в сельскохозяйственных районах.

