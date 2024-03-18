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16:21, 18 марта 2024Мир

В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

Сенатор Климов: самая большая военная база в Европе несет угрозу Румынии

Фото: Heiko Junge / Reuters

Строительство самой большой базы НАТО в Европе на территории Румынии несет угрозу для Бухареста, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы создать такой стратегический объект возле границ Украины.

«С моей точки зрения, чем больше антироссийская военная база, чем ближе она к нашим границам, тем больше вероятности, что она будет среди первых целей для ответных ударов. Если румынам и понравится, это их, конечно, дело, но натовский клуб самоубийц втягивает обычных мирных граждан в такие авантюры, которые могут очень плохо для их семей и их детей закончиться. Я никого не пытаюсь напугать, я просто рассуждаю логически. Пользы никакой Румынии от этого не будет, а угроз прибавится, это факт», — сказал сенатор.

Как сообщил румынский телеканал TVRinfo, на юго-востоке Румынии может появиться самая большая база НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». Бухарест планирует потратить на реконструкцию 2,5 миллиарда евро. После расширения действующего военного комплекса площадь 2,8 тысячи гектаров.

База рассчитана на 10 тысяч военнослужащих, которым предоставят возможность переехать туда вместе с семьями. Окончание работ намечено на 2040 год.

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