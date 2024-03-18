Белгородскую область массово обстреляли из «Ольхи», «Града» и «Вампира»

МО РФ: над Белгородской областью уничтожили снаряды «Ольхи», «Града» и «Вампира»

Белгородскую область массово обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire), «Ольха» и «Град». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, очередная попытка атаки по объектам на территории Белгородской области была пресечена 18 марта с 11:30 до 11:45 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и один реактивный снаряд РСЗО "Град"», — говорится в сообщении.

Утром 16 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» — чешского варианта советского «Града» на шасси Tatra. При этом пострадали три человека, еще двоих спасти не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по российским городам и селам во время проведения выборов. По его словам, целями этих атак является отвлечение внимания от реального положения украинских войск в зоне проведения спецоперации.