Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 18 марта 2024Россия

Белгородскую область массово обстреляли из «Ольхи», «Града» и «Вампира»

МО РФ: над Белгородской областью уничтожили снаряды «Ольхи», «Града» и «Вампира»

Фото: Reuters

Белгородскую область массово обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire), «Ольха» и «Град». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, очередная попытка атаки по объектам на территории Белгородской области была пресечена 18 марта с 11:30 до 11:45 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и один реактивный снаряд РСЗО "Град"», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Утром 16 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» — чешского варианта советского «Града» на шасси Tatra. При этом пострадали три человека, еще двоих спасти не удалось.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по российским городам и селам во время проведения выборов. По его словам, целями этих атак является отвлечение внимания от реального положения украинских войск в зоне проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      Раскрыта опасность информационной перегрузки

      Китаю предрекли новое увеличение закупок российской нефти

      Минобороны заявило об ударе по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

      В Польше заявили о желании протестующих фермеров получать российские удобрения

      Цискаридзе высказался об отмене концертов российских артистов за границей

      Звезда «Эйфории» вышла в свет в оголяющем грудь топе

      ВС России ударили по «Русскому добровольческому корпусу» в двух регионах Украины

      Во Франции сообщили о попытках Украины восполнить дронами дефицит снарядов

      Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше