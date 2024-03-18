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17:49, 18 марта 2024Среда обитания

Бэнкси озеленил Лондон

Британский художник Бэнкси представил новую работу в Лондоне

Фото: Toby Melville / Reuters

Британский уличный анонимный художник Бэнкси (Banksy) создал новую работу на торце одного из домов Лондона. Фотография произведения появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На изображении за подпиленным деревом на фасаде дома находится зеленая масса, похожая на листву. Внизу нарисован человек, держащий шланг для подачи жидкости под давлением. Работа появилась на стене дома неподалеку от парка Финсбери на севере Лондона.

Ранее в Лондоне задержали одного из подозреваемых в краже дорожного знака с граффити Бэнкси. Неизвестные похитили знак, где слово STOP было перекрыто тремя летящими беспилотниками, через час после его появления.

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      Мария Черкасова
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