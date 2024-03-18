Брошен вызов современной модели Вселенной

The Astrophysical Journal: предложена новая модель Вселенной без темной энергии

Ученые Университета Оттавы в Канаде бросили вызов современной модели Вселенной, предложив теорию, в которой нет места темной энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Для объяснения эффекта расширения Вселенной космологи использовали комбинацию теории ковариации связанных констант (англ. covarying coupling constantsб, CCC) и теорий «старения света» (TL), что вместе называется моделью CCC+TL. Первая теория утверждает, что константы, описывающие фундаментальные взаимодействия, коррелированно изменяются с течением времени, а свет теряет энергию с расстоянием. Было показано, что это сочетание объясняет некоторые космологические наблюдения.

Это открытие бросает вызов преобладающему пониманию Вселенной, согласно которому примерно 27 процентов ее массы-энергии состоит из темной материи, а пять процентов из обычной (остальное приходится на темную энергию). В стандартной космологии считается, что ускоренное расширение Вселенной вызвано темной энергией, но, согласно новой модели, оно происходит из-за ослабления сил природы по мере ее расширения, а не из-за темной энергии.

Тем не менее авторы отмечают, что еще неизвестно, согласуется ли новая модель со спектром мощности реликтового излучения, нуклеосинтезом легких элементов в результате Большого взрыва и другими важными наблюдениями.