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22:41, 18 марта 2024Бывший СССР

Дрон «Скат-350М» обнаружил готовившуюся к удару по Белгороду РСЗО Vampire

Дрон «Скат-350М» навел ракеты на готовившуюся к обстрелу Белгорода РСЗО Vampire

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Подразделения ВС России поразили РСЗО Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившуюся нанести удар по Белгороду. Систему обнаружил дрон «Скат-350М», рассказали сообщили в компании-производителе БПЛА — концерне «Калашников», передает ТАСС.

«В зоне спецоперации (СВО) беспилотник "Скат-350М" производства Ижевского авиационного завода обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты вражеской установки, полученные благодаря БПЛА, были оперативно переданы в Минобороны России», — уточнили в пресс-службе.

Дрон навел ракеты на установку противника. В результате ракетного удара РСЗО Vampire получила критические повреждения и вышла из строя, часть бойцов ВСУ из ее расчета была ликвидирована, часть — ранена.

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