Ганчев назвал возможную территорию санитарной зоны на Украине

Ганчев предложил вынести границу санитарной зоны западнее Харьковской области

Санитарная зона на Украине для безопасности российских регионов может проходить по границам и западнее Харьковской области. Ее возможные территории назвал глава региональной администрации Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин допустил создание такой зоны из-за обстрелов приграничных регионов страны. РФ создаст ее в тот момент, когда посчитает целесообразным, отметил глава государства.

«Считаем, что эта так называемая буферная зона должна проходить не только по границам Харьковской области, а даже еще западней», — сказал Ганчев и добавил, что это необходимо для безопасности всех территорий России.

18 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о «санитарной зоне» на Украине связаны с намерением обеспечить безопасность приграничных территорий России.