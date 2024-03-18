В Кремле объяснили слова Путина о создании «санитарной зоны» на Украине

Песков: «санитарная зона» на Украине обеспечит безопасность территории России

Слова президента России Владимира Путина о создании «санитарной зоны» на Украине связаны с намерением обеспечить безопасность приграничных территорий страны, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал заявление Путина, который не исключил, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства.

«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего — социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить», — пояснил Песков.

По его словам, обезопасить российские регионы можно только если создать некую зону, с помощью которой любые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов были за пределами зоны досягаемости.

Высказывание Путина также прокомментировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, пределы «санитарной зоны» будут зависеть от того, какое оружие Запад поставит Украине.