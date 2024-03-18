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16:04, 18 марта 2024Мир

Генсек НАТО заявил о роли альянса в ущербе российскому флоту

Генсек НАТО Столтенберг заявил о роли альянса в ущербе российскому флоту
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО вносит вклад в ущерб Черноморскому флоту России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Столтенберг выступил с заявлением на пресс-конференции в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. По его словам, благодаря роли альянса навигационные возможности России в Черном море ограничены.

«Нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — заявил генсек НАТО. Он добавил, что безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для альянса.

Ранее Столтенберг призвал Грузию сделать больше для сдерживания России. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи.

ЖЗЛ
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      Юрий Леонов
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