Генсек НАТО заявил о роли альянса в ущербе российскому флоту

Генсек НАТО Столтенберг заявил о роли альянса в ущербе российскому флоту

НАТО вносит вклад в ущерб Черноморскому флоту России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Столтенберг выступил с заявлением на пресс-конференции в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. По его словам, благодаря роли альянса навигационные возможности России в Черном море ограничены.

«Нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — заявил генсек НАТО. Он добавил, что безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для альянса.

Ранее Столтенберг призвал Грузию сделать больше для сдерживания России. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи.