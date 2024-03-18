Стартап Илона Маска опубликовал код своего чат-бота Grok

Стартап xAI Маска раскрыл на GitHub исходный код своего чат-бота Grok

Компания предпринимателя Илона Маска xAI опубликовала в репозитории GitHub исходный код своего чат-бота Grok. Материалы доступны на сайте проекта.

В блоге xAI говорится, что на площадке доступен исходный код с 314 миллиардами параметров. Grok-1 — большая языковая модель искусственного интеллекта (ИИ), на основе которой работает чат-бот Grok.

В сообщении стартапа говорится, что модель обучена на большом объеме текстовых данных и не настроена точно для какой-либо конкретной задачи. Grok-1 была создана в октябре 2023 года. Раскрытая модель распространяется под лицензией Apache 2.0, которая позволяет использовать ее в коммерческих целях, но не включает данные, которые применялись в ходе ее обучения.

По словам представителей xAI, исследователи и энтузиасты могут бесплатно использовать архитектуру модели в своих проектах. Также стартап будет собирать отзывы сторонних разработчиков, чтобы в дальнейшем улучшить Grok-1. После запуска чат-бота Grok в ноябре 2023 года для доступа к нему требовалась платная подписка в соцсети X, принадлежащей Илону Маску.

В середине марта корпорация Microsoft открыла доступ к платному помощнику на базе ИИ Copilot Pro всем желающим. Стоимость доступа к сервису составит 20 долларов, или около 1,8 тысяч рублей, в месяц.