Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:54, 18 марта 2024Силовые структуры

За избиение поджигателя Корана ответили сотрудники СИЗО Грозного

Сотрудников СИЗО Грозного наказали за избиение сжегшего Коран Журавеля
Никита Журавель

Никита Журавель. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сотрудников СИЗО Грозного наказали за избиение сжегшего Коран Никиту Журавеля. Об этом сообщает Baza со ссылкой на официальное письмо Следственного комитета России.

В документе говорится, что органы дознания по итогам проверки в отношении сына главы Чеченской республики Адама Кадырова, который побил подследственного, привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников спецучреждения.

Рамзан Кадыров назвал справедливым поступок сына, комментируя избиение Журавеля.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он сам признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      Глобальная проблема заставила популярные у туристов деревья цвести раньше срока

      Партнерский материал

      Мужчина вырастил гигантскую овцу-франкенштейна с помощью контрабандных яичек

      Суд арестовал россиянку за подготовку поджога на железной дороге

      На Украине признали критический дефицит боеприпасов

      Американские компании уличили в желании обогатиться от конфликта на Украине

      В Бразилии заявили о сплоченности российского общества

      В России оценили заявления об оказанной Макроном Путину услуге

      Стартап Илона Маска опубликовал код своего чат-бота Grok

      Во Франции отметили успехи Путина на мировой арене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше