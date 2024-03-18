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11:53, 18 марта 2024Среда обитания

Инстасамка показала квартиру

Инстасамка с мужем показали квартиру с мебелью за два миллиона рублей

Кадр: NIKITA EFREMOV / YouTube

Российская поп-певица и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, и ее муж, продюсер и рэп-исполнитель Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), показали съемное жилье в Москве для YouTube-канала Никиты Ефремова, владельца одноименной сети магазинов кроссовок.

По словам пары, они проживают в квартире уже полгода. В интерьере присутствуют старинные предметы — шкаф и тумбочки, «которым по сто лет», поделился Moneyken. Одна тумба стоит 1,83 миллиона рублей, вторая — 916 тысяч.

По словам Инстасамки, хозяйка квартиры запретила двигать старинную мебель, однако пара все же решила подвинуть шкаф, после чего он стал «разъезжаться». Из-за этого исполнителям пришлось вызывать реставраторов.

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Зотеева также рассказала, что после переезда в квартиру месяц обустраивала ее, постоянно заказывая что-то на маркетплейсах. «Консьержи стали ругаться, что мы какие-то малолетки, и к нам ходят другие малолетки в желтых и зеленых костюмах с квадратными рюкзаками. Нас заставили скидываться на охрану, так как к нам ходит очень много курьеров», — рассказала Зотеева.

В квартире также нашлось место маникюрному столу. По словам исполнительницы, она решила делать маникюр дома, поскольку поездка в салон отнимает очень много времени.

Ранее Инстасамка раскритиковала квартиру, которую снимала на Мосфильмовской улице в течение полугода. По ее словам, в здании была плохая шумоизоляция, а из квартиры открывался вид на детскую площадку и другие дома.

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      Мария Черкасова
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