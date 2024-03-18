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18:19, 18 марта 2024Экономика

Ирак сократит экспорт нефти

Ирак запланировал сокращение экспорта нефти до 3,3 тысячи баррелей в сутки

Фото: Essam Al-sudani / Reuters

В ближайшие месяцы Ирак сократит экспорт нефти до 3,3 тысячи баррелей в сутки. Заявление об этом опубликовало Министерство нефти страны.

Один из крупнейших мировых экспортеров нефти подтвердил свою приверженность принципам добровольного сокращения добычи. В документе ведомство также подчеркнуло, что это решение вызвано сообщениями о добыче нефти в Иракском Курдистане, объемы которой не согласовываются с иракским правительством в Багдаде.

Министерство нефти также отметило, что планирует нивелировать рост уровня нефтедобычи в январе-феврале 2024 года.

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Ранее стало известно, что исполнение соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти застопорилось, потому что Ирак значительно выходит за рамки своей квоты. В феврале Багдад сократил добычу всего на 14 тысяч баррелей в сутки, до 4,2 миллиона баррелей, что на 200 тысяч баррелей больше нормы. При этом крупные партнеры по объединению, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Алжир придерживаются своих обязательств.

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