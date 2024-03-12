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18:03, 12 марта 2024Экономика

Назван нарушитель соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Bloomberg: Ирак второй месяц подряд значительно превышает квоту по добычи нефти

Фото: Mohammed Ameen / Reuters

Исполнение соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти застопорилось, потому что Ирак, являющийся одним из крупнейших экспортеров, значительно выходит за рамки своей квоты. Об этом со ссылкой на доклад группы пишет Bloomberg.

В феврале Багдад сократил добычу всего на 14 тысяч баррелей в сутки, до 4,2 миллиона баррелей, что на 200 тысяч баррелей больше нормы. При этом крупные партнеры по объединению, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Алжир своих обязательств придерживаются.

Власти Ирака утверждают, что компенсируют текущее превышения в будущем, но такие обещания раздаются уже давно, а исполнять их страна, пытающаяся восстановить экономику, не спешит. На этом фоне и более мелкие производители демонстрируют недостаток дисциплины.

При этом Россия, присоединившаяся к соглашению, также обещает расширить ограничения, но пока что последние данные показывают, что экспорт нефти вырос до максимума с начала года.

Brent от TradingView

Также в докладе приводится прогноз, что потребление нефти в текущем году вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки. Такая оценка удивила экспертов, потому что даже Саудовская Аравия не ожидала увеличения больше чем на 1,5 миллиона.

В свою очередь Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста на 1,22 миллиона баррелей в сутки, такой разрыв в прогнозах ОПЕК и МЭА стал максимальным за последние 16 лет.

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      Платон Щукин
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