Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

Ким Чен Ын заявил о начале новой эпохи в отношениях с Россией вместе с Путиным

Северная Корея начнет новую эпоху в отношениях с Москвой после победы Владимира Путина на президентских выборах в России. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по итогам президентских выборов. Он подчеркнул давние исторические корни и традиции отношений между странами. По словам главы КНДР, на выборах российский народ показал волю к укреплению единства страны и построению сильного государства.

«Я твердо возьму вас за руку, и мы обеспечим новый поворотный момент в корейско-российских дружественных отношениях», — заявил северокорейский лидер, добавив, что политики вместе поведут свои страны к построению сильных государств.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства. Он выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем партнерства между странами.