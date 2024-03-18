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13:08, 18 марта 2024Культура

Киркоров показал татуировку на всю спину со своим лицом

Певец Филипп Киркоров сделал татуировку на всю спину со своим лицом

Кадр: Telegram-канал «Телеканал ТНТ»

Певец Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину, на которой изображен сам артист. Этим исполнитель поделился на шоу телеканала ТНТ «Это нормально?».

В ходе передачи артист разделся и продемонстрировал рисунок, который занял всю его спину. На татуировке изображен сам Киркоров с крыльями, образующими сердце, вензеля и несколько темных линий, которые складываются в цельный рисунок.

Также у исполнителя есть тату с изображением дракона на тыльной стороне ладони и слово King на пальцах.

Ранее Киркоров рассказал, что сделал две татуировки во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора» в Китае. Исполнитель признался, что у него произошла переоценка ценностей после приезда в страну.

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      Варвара Кошечкина
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