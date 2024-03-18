Киркоров показал татуировку на всю спину со своим лицом

Певец Филипп Киркоров сделал татуировку на всю спину со своим лицом

Певец Филипп Киркоров показал татуировку на всю спину, на которой изображен сам артист. Этим исполнитель поделился на шоу телеканала ТНТ «Это нормально?».

В ходе передачи артист разделся и продемонстрировал рисунок, который занял всю его спину. На татуировке изображен сам Киркоров с крыльями, образующими сердце, вензеля и несколько темных линий, которые складываются в цельный рисунок.

Также у исполнителя есть тату с изображением дракона на тыльной стороне ладони и слово King на пальцах.

Ранее Киркоров рассказал, что сделал две татуировки во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора» в Китае. Исполнитель признался, что у него произошла переоценка ценностей после приезда в страну.