Киркоров рассказал о сделанных в Китае новых татуировках

Филипп Киркоров сделал две новые татуировки во время съемок в Китае

Певец Филипп Киркоров рассказал, что сделал две татуировки во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора» в Китае, передает Ura.ru.

Исполнитель признался, что у него произошла переоценка ценностей после приезда в страну. По его словам, он посмотрел на жизнь по-новому благодаря Китаю. «Мы вступили в Год дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King (в переводе с английского — «Король»)», — поделился Киркоров. Обе татуировки певец сделал на руках.

В октябре прошлого года Киркоров рассказал о своей поездке в Китай. «Добро пожаловать в Гуанчжоу! А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» — написал артист в социальной сети «ВКонтакте».