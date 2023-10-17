Киркоров заинтриговал поклонников секретной поездкой в Китай

Певец Филипп Киркоров рассказал о секретной поездке в Китай

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров отправился в Китай. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», опубликовав несколько видео.

«Добро пожаловать в Гуанчжоу! А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» — написал артист. При этом Киркоров упомянул, что его поездка в Китай связана с рабочими вопросами, но не раскрыл точную причину визита. Также известно, что в Китай он поехал без детей — Аллы-Виктории и Мартина.

Ранее Филипп Киркоров назвал артиста номер один на отечественной сцене. По мнению исполнителя, сегодня такой статус принадлежит артистке Анне Asti (настоящее имя — Анна Дзюба).

В сентябре Киркоров рассказал, что находится в отношениях, которые делают его счастливым. По словам артиста, он стал настоящим домоседом. «Настолько люблю свой дом, покой и уют для меня максимально важны. Даже в рабочей обстановке. Ни сцена, ни концерты — в первую очередь дом и моя семья. Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имен, это только мое... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье», — признался певец.

