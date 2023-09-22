Киркоров рассказал о счастье в отношениях

Филипп Киркоров рассказал, что счастлив в отношениях

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал, что находится в отношениях, которые делают его счастливым. Его цитирует «Комсомольская правда».

По словам артиста, он стал настоящим домоседом. «Настолько люблю свой дом, покой и уют для меня максимально важны. Даже в рабочей обстановке. Ни сцена, ни концерты — в первую очередь дом и моя семья. Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имен, это только мое... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье», — признался певец.

Ранее Киркоров впервые рассказал о возможной женитьбе на коллеге по сцене, известной певице Миле Романиди. В июле бывший диджей Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала, что поп-король намерен в скором времени сыграть свадьбу. Однако лично с его возлюбленной она не встречалась.