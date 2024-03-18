Москвич на автомобиле украл конверт с валютой и попал на видео

В Москве водитель подобрал утерянный конверт с валютой на 780 тысяч рублей

В Москве 41-летний автомобилист подобрал у пешеходного перехода потерянный конверт с валютой и попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичном ГУ МВД России.

На видеозаписи видно, как на светофоре из кармана прохожего выпадает белый конверт. Мужчина не замечает этого и переходит дорогу. Затем рядом с упавшим конвертом останавливается черная иномарка. Водитель открывает дверь автомобиля, поднимает конверт и уезжает.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Сивцев Вражек. Там прохожий обронил конверт с иностранной валютой на сумму более 780 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Оперативники нашли похитителя и изъяли у него конверт. Деньги будут возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде — ему грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что житель Курска дважды пытался украсть деньги из банкомата и попался полицейским.