Квартиры в российском поселке заросли плесенью

Ura.ru: в Свердловской области подвал дома тонет в фекалиях на протяжении 10 лет

Жители поселка Мартюш Свердловской области пожаловались на то, что подвал одного из домов на протяжении 10 лет затапливает фекалиями. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о трехэтажном доме 1983 года постройки, расположенном по адресу улица Бажова, 6. С 2014 года его подвал скорее напоминает болото из канализационных отходов. По словам жильцов, из-за постоянной сырости, вызванной продолжительной коммунальной аварией, квартиры в доме заросли черной плесенью и грибком, полы вздулись, бытовая техника проржавела, а обои и плитка отклеились. Кроме того, из-за заливов сточными водами не только в подвале, но и в квартирах стоит зловоние.

Известно, что в проблемном доме ни разу не проводили капитальный ремонт. Жильцы утверждают, что обращения в различные инстанции не принесли результата. В управляющей компании «Стройком» журналисту издания рассказали, что обслуживанием канализационных сетей занимается компания «Тепловодоснабжение КГО». «По канализации жители правы: пропал канализационный ввод в дом, там труба на изломе. В четырех метрах от дома канализационный колодец, но вода до него не доходит, а протекает сквозь стены и поступает в подвал. Наша зона ответственности заканчивается наружной стеной дома, а канализационные сети находятся на обслуживании управления МУП "Тепловодоснабжение КГО". Мы их неоднократно просили поменять трубу, но труба и ныне там», — пояснили представители организации.

В свою очередь, представители «Тепловодоснабжения КГО» заявили, что регулярно прочищают колодец возле дома. Они назвали виновниками сложившейся ситуации жильцов, которые якобы спускают в канализацию твердые бытовые отходы. Представители организации добавили, что будут планировать капремонт в том случае, если обнаружат излом трубы.

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