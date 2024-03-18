Лолита отреагировала на призыв Собчак «зайти в ту дверь»

Лолита ответила Собчак на призыв «зайти в ту дверь» и посетить выборы

Российская певица Лолита Милявская ответила на призыв телеведущей Ксении Собчак «зайти в ту дверь» — принять участие в выборах президента РФ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого Собчак опубликовала скриншот, на котором продемонстрировала, что приняла участие в электронном голосовании. «Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая», — написала ведущая.

Лолита отреагировала на ее сообщение, сообщив о том, что еще в первый день выборов, 15 марта, она проголосовала за одного из кандидатов.

«Докладываю, проголосовала еще 15, но скрин сделать не додумалась. И всех с Прощеным воскресеньем!» — написала Милявская.

Ранее артистка заявила, что пошла на «голую вечеринку», которую организовала блогерша Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор», чтобы спрятаться от происходящего в мире.