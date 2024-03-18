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09:19, 18 марта 2024Спорт

Медведев проиграл пятый финал турнира ATP подряд

Даниил Медведев проиграл пятый финал турнира ATP подряд

Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходившего в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 18 марта. Вторая ракетка мира Алькарас одержал победу в двух сетах: 7:6, 6:1. Соперники провели на корте 1 час и 42 минуты.

Вторая ракетка мира Медведев в пятый раз подряд потерпел поражение в финалах турниров ATP. Всего в его активе 20 титулов на соревнованиях под эгидой организации.

На счету россиянина одна победа на турнире Большого шлема — он выигрывал US Open в 2021 году. Также Медведев становился лучшим на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2020 году.

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      Алексей Гусев
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