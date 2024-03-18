МИД России отреагировал на предложение США начать диалог по безопасности

МИД: США упражняются в лицемерии, предлагая России диалог по безопасности

США упражняются в лицемерии и демагогии, предлагая России диалог по контролю над вооружениями на своих условиях. Так в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на предложение Вашингтона по безопасности, сообщает ТАСС.

В МИД заявили, что в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года «исчерпывающе изложены принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России "стратегического поражения"», однако американские чиновники с ним не ознакомились.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили неизменность позиции Москвы по данному вопросу и подчеркнули, что готовы обсуждать вопросы безопасности и стабильности «только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности» России. «Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», — указали в дипведомстве.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов начать с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями. Уточняется, что переговоры предлагается начать прямо сейчас и без предварительных условий.