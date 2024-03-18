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09:21, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Модель OnlyFans раскрыла изнанку съемок для платформы

Фото: Unsplash

Модель OnlyFans Моли Эскам (Moly Eskam) раскрыла изнанку съемок для платформы. На эту тему она высказалась в подкасте Inside OnlyFans, видео доступно на YouTube.

Эскам рассказала, что перед съемками наводит порядок в доме, принимает душ и наносит парфюм. «Даже если мои подписчики не увидят мой порядок и не почувствуют мой аромат через камеру. (...) Это больше про то, как я себя чувствую», — отметила модель.

Ранее порнозвезды Алина Лопез (Alina Lopez) и Эйва Луис (Ava Louise) развеяли распространенный миф о своей профессии. «Порнозвезды — самые чистые люди, которых можно встретить», — отметила Луис. Лопез согласилась с коллегой и подчеркнула, что никогда не вступает в половую связь на съемках с актерами, которые не предоставляют ей справки о здоровье.

До этого порноактрисы Сильвия Сейдж (Silvia Saige) и Райан Кили (Ryan Keely) описали подготовку к съемкам откровенных роликов. Они рассказали, что перед съемками стараются сделать все необходимые бьюти-процедуры, включая маникюр.

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      Олег Давыдов
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