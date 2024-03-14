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09:07, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Порнозвезды развеяли распространенный миф о своей профессии

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порнозвезды Алина Лопез (Alina Lopez) и Эйва Луис (Ava Louise) развеяли распространенный миф о своей профессии. На эту тему они высказались в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

Ведущий подкаста Райан Паунэлл (Ryan Pownall) рассказал, что недавно одна порноактриса предложила ему вступить в половую связь с ней. «И я в шутку сказал, что не выйдет, так как у меня хламидии, на что она ответила: "Я порнозвезда, для меня это как кашель"», — пересказал он диалог.

Порноактрисы опровергли утверждение коллеги. «Порнозвезды — самые чистые люди, которых можно встретить», — отметила Луис. Лопез согласилась с Луис и подчеркнула, что никогда не вступает в половую связь на съемках с актерами, которые не предоставляют ей справки о здоровье.

Ранее звезда OnlyFans Кори Йи (Corrie Yee) пожаловалась на один минус работы. Она призналась, что ей сложно заводить отношения с мужчинами из-за своей профессии, так как многих парней это отталкивает.

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      Олег Давыдов
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