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14:50, 18 марта 2024Из жизни

Мужчина вырастил гигантскую овцу-франкенштейна с помощью контрабандных яичек

В США мужчину арестовали за попытки вывести гигантскую овцу-мутанта

Фото: Migle Siauciulyte / Unsplash

Владельца ранчо из США арестовали за, что он решил вырастить гигантскую овцу-мутанта при помощи тканей и яичек диких животных. Об этом пишет CBS17.COM.

80-летний житель города Вон, штат Монтана, Артур «Джек» Шубарт был признан виновным в нескольких эпизодах незаконного ввоза диких животных. За каждый эпизод мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов (23 миллиона рублей). Все началось еще в 2013 году: тогда Шубарт впервые задумался о создании гигантской овцы-франкенштейна. Он хотел продавать представителей нового вида охотничьим угодьям, которые за плату позволяют охотникам отстреливать редких животных, выращенных в неволе, на своей территории.

Чтобы реализовать свой план, Шубарт намеревался скрестить несколько видов. Для этого он приобрел у охотника из Киргизии ткани памирского горного барана, самого крупного вида в мире, и сумел вывести из биоматериала клонированный эмбрион. Эмбрион Шубарт подсадил овце и получил чистокровного ягненка памирского горного барана, которого назвал Горный Король Монтаны. Одного из его потомков Шубарт договорился продать в Техас за десять тысяч долларов (925 тысяч рублей). Сперма Горного Короля Монтаны затем была использована для осеменения других овец в попытке получить более крупные и ценные виды. В частности, Шубарт организовал контрабандный ввоз 74 овец аргали — одного из самых крупных видов в США — к себе на ранчо из Миннесоты, чтобы продолжать эксперименты. При этом перевозка этих животных в штат Монтана запрещена, поскольку власти ограничивают бесконтрольное скрещивание местных видов и стараются ограничить возможные вспышки эпидемий.

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Шубарт также приобрел яички снежного барана Скалистых гор у охотника, извлек из них сперму и делал попытки вывести новый вид путем осеменения овец аргали этим биоматериалом.

Шубарт пошел на сделку со следствием и частично признал вину. Власти обязали мужчину поместить всех животных, которые получились путем скрещивания, в карантин. Он также согласился стерилизовать всех овец и баранов, которых укажут сотрудники Департамента по охране дикой природы. Клонированный Горный Король Монтаны также в настоящее время находится под контролем сотрудников департамента.

Ранее сообщалось, что в Таиланде родился нежизнеспособный теленок-мутант с человеческой головой. У теленка нет шерсти, а его голова имеет необычную форму и отдаленно напоминает голову человека.

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      Алиса Дмитриева
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