Музыкантов-иноагентов предложили лишать доходов в России
Депутат Государственной думы Андрей Луговой предложил запретить музыкантам-иноагентам получать доходы из России. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.
Луговой отметил, что отечественный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» предлагает к прослушиваю песни исполнителей, попавших под санкции Минюста. «Площадка остается "местом прибыли" иноагентов», — заявил он.
Депутат подчеркнул, что намерен настаивать на создании отдельной «библиотеки» для прослушивания композиций иноагентов. «В одном месте будет сосредоточено их "творчество", с обязательными пометками и аннотациями, а особенно — с блокировкой возможности получения доходов от российских пользователей», — описал он идею нового сервиса.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд.