Музыкантов-иноагентов предложили лишать доходов в России

В Госдуме призвали запретить музыкантам-иноагентам получать доходы из России

Депутат Государственной думы Андрей Луговой предложил запретить музыкантам-иноагентам получать доходы из России. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Луговой отметил, что отечественный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» предлагает к прослушиваю песни исполнителей, попавших под санкции Минюста. «Площадка остается "местом прибыли" иноагентов», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что намерен настаивать на создании отдельной «библиотеки» для прослушивания композиций иноагентов. «В одном месте будет сосредоточено их "творчество", с обязательными пометками и аннотациями, а особенно — с блокировкой возможности получения доходов от российских пользователей», — описал он идею нового сервиса.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд.