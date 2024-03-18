Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:37, 18 марта 2024Культура

Музыкантов-иноагентов предложили лишать доходов в России

В Госдуме призвали запретить музыкантам-иноагентам получать доходы из России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Государственной думы Андрей Луговой предложил запретить музыкантам-иноагентам получать доходы из России. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Луговой отметил, что отечественный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» предлагает к прослушиваю песни исполнителей, попавших под санкции Минюста. «Площадка остается "местом прибыли" иноагентов», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что намерен настаивать на создании отдельной «библиотеки» для прослушивания композиций иноагентов. «В одном месте будет сосредоточено их "творчество", с обязательными пометками и аннотациями, а особенно — с блокировкой возможности получения доходов от российских пользователей», — описал он идею нового сервиса.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      Венгрия назвала отправку военных на Украину злоупотреблением договором НАТО

      Москву собрались осыпать элитным жильем

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в официальных документах

      Вторая «Дюна» опередила по сборам первый фильм

      Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на выборах

      Стало известно о намерении Пашиняна передать Азербайджану территории

      Россиянкам назвали приводящую к повышению зарплаты одежду

      В США рассказали о «злобном» истребителе из России

      Оскароносная актриса рассказала о прекращении карьеры по вине Вайнштейна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше