«Нафтогаз Украины» сделал заявление о своих подземных хранилищах

«Нафтогаз Украины» решил не повышать тарифы за хранение газа под землей

«Нафтогаз Украины» объявил о решении не повышать до 1 апреля 2025 года тарифы на пользование своими подземными хранилищами, сообщается на сайте компании.

Из заявления главы компании Алексея Чернышева следует, что «Нафтогазу» уже удалось привлечь для хранения 2,5 миллиарда кубометров топлива, и за год объемы иностранного газа планируется нарастить.

Всего страна сделала доступной зарубежным компаниям половину объема своих подземных хранилищ — около 15 миллиардов кубометров газа. В материалах отмечается, что хранилища на Украине используют в режиме «таможенный склад» более 160 иностранных энергокомпаний из 32 стран.

Как следует из ранее оглашавшихся властями Молдавии цифр, примерно четверть указанного Чернышевым объема приходится на газ этой страны. Это объясняли дешевизной и выгодно отличающейся скоростью перекачки в сравнении с предлагаемым Румынией вариантом. О хранении избытков газа на Украине после заполнения собственных хранилищ сообщали накануне зимы и в Евросоюзе.

